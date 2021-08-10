В первом полугодии 2021 года один из крупнейших производителей лифтов в стране – Щербинский лифтостроительный завод – выпустил 4,5 тысячи грузовых и пассажирских подъемников, это на 500 единиц оборудования больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам прошлого года московские промышленники выпустили 15,4 тысячи подъемников, что на 10,6% больше, чем в 2019 году. Всего в столице работают четыре производителя лифтов, один из крупнейших – не только в Москве, но и по всей стране – Щербинский завод. Только за первое полугодие 2021 года предприятие изготовило 4,5 тысячи подъемников, это на 500 единиц оборудования больше, чем за аналогичный период прошлого года и на одну тысячу единиц превышает показатель января-июня 2019 года», - сказал заместитель мэра.

Пятая часть всех изготовленных лифтов в первом полугодии - более 900 единиц - будут установлены в московских домах. Большую часть установят в столичных многоэтажках по программе капремонта МКД. Лифты уже отправлены на объекты для последующего монтажа, они заменят устаревшее оборудование в жилых домах Юго-Восточного, Восточного и Центрального административных округов Москвы.

ФКР Москвы выработал единый стандарт лифтов, устанавливаемых в рамках столичной программы капитального ремонта. Начиная с 2019 года все подъемники соответствуют единому стандарту комфорта, безопасности и эстетики.

Производитель также поставит лифты для новых крупных жилых комплексов, в том числе для стартовых домов по реновации.

«Щербинский лифтостроительный завод – высокотехнологичное предприятие, которое не только системно модернизирует собственное производство, но и уделяет особое внимание научно-исследовательским опытно-конструкторским работам, предлагая рынку новую, востребованную продукцию. В числе его разработок – линейка безредукторных лебедок, благодаря которым лифт работает более плавно и тихо. Они компактны и обладают меньшим весом, что дает экономию пространства и позволяет отказаться от дополнительных технических этажей. Недавно предприятие также оснастило лифты собственного производства системой бесконтактного управления, которое с помощью специального приложения позволяет вызвать подъемник заранее, не нажимая на кнопки», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Также подъемники предприятия оборудованы панелями управления из нержавеющей стали со встроенным электронным табло, речевым информатором, кнопками с подсветкой и шрифтом Брайля.

«Для подъемного оборудования реновационных объектов города существует свой ряд требований, который ЩЛЗ полностью удовлетворяет. Скорость движения лифтов составляет 2 м/с. Все конструкции оснащены антивандальными видеокамерами, подключенными к городской системе видеонаблюдения единого центра хранения и обработки данных. Каждый лифт оборудован источником бесперебойного питания для эвакуации в случае, если в доме отключат электричество» - рассказал генеральный директор Щербинского лифтостроительного завода Антон Артемьев.

По его словам, все лифты также комплектуются безредукторной лебедкой, которая позволяет застройщику сэкономить на строительстве технического этажа для обслуживания лифтовых механизмов.

АО «Щербинский лифтостроительный завод» ведет свою историю с 1943 года. Сегодня ЩЛЗ входит в группу компаний ДОМ.РФ и является одним из крупнейших в России производителей лифтового оборудования (грузовые и пассажирские лифты, монтаж и обслуживание). С середины 2019 года ДОМ.РФ осуществляет меры по стимулированию деятельности предприятия. Поэтапная модернизация завода позволит увеличить производство профильной продукции почти на 30%.