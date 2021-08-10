В серии светодиодных линейных светильников 1501 IEK® новинка – светильники с встроенным блоком аварийного питания 15011 IEK®, предназначенные для освещения магазинов, супермаркетов и других торговых помещений. Конструкция линейных светильников 15011 IEK® с БАП обеспечивает удобный доступ к драйверу и клеммной колодке. Возможно подключение до 30 светильников в линию.

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