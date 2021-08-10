 
Компании

Светодиодные линейные светильники 15011 IEK® – встроенный БАП и высокая эффективность до 130 лм/Вт

Светодиодные линейные светильники 15011 IEK® – встроенный БАП и высокая эффективность до 130 лм/Вт

10 августа 2021, 16:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
357
Новости компании

В серии светодиодных линейных светильников 1501 IEK® новинка – светильники с встроенным блоком аварийного питания 15011 IEK®, предназначенные для освещения магазинов, супермаркетов и других торговых помещений. Конструкция линейных светильников 15011 IEK®  с БАП обеспечивает удобный доступ к драйверу и клеммной колодке. Возможно подключение до 30 светильников в линию.

Подробнее – на сайте iek.lighting

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Группа компаний IEK

IEK
7.3

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
Визит Врио Главы Мордовии Артёма Здунова на кабельный завод 10.08.2021
Визит Врио Главы Мордовии Артёма Здунова на кабельный завод "ЦВЕТЛИТ"
Заводом 10.08.2021
Заводом "ЗЭТО" произведено оборудование для ПС 110/10/10 кВ "Долино" в ОЭЗ "Дубна"
Республиканские власти поддержат кабельное производство в Мордовии 09.08.2021
Республиканские власти поддержат кабельное производство в Мордовии
Конструктивизм, кабели и Эйфелева башня — новая экскурсия на 09.08.2021
Конструктивизм, кабели и Эйфелева башня — новая экскурсия на "Москабельмет"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно