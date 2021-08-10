RusCable Insider #233 - Философия переработки VOLTA.
Цветлит празднует 15 лет. Как энергопереход повлияет на цену меди?
10 августа 2021, 16:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Источник: Группа компаний IEK
В серии светодиодных линейных светильников 1501 IEK® новинка – светильники с встроенным блоком аварийного питания 15011 IEK®, предназначенные для освещения магазинов, супермаркетов и других торговых помещений. Конструкция линейных светильников 15011 IEK® с БАП обеспечивает удобный доступ к драйверу и клеммной колодке. Возможно подключение до 30 светильников в линию.
Подробнее – на сайте iek.lighting
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