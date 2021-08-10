В Екатеринбурге начался корпоративный чемпионат профессионального мастерства ПАО «Россетей» - «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills. На площадке Учебного центра «Россети Урал» (входит в группу компаний «Россети») в течение нескольких дней участники будут демонстрировать профессиональное мастерство по трём компетенциям: «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» и «Интеллектуальные системы учета электроэнергии».

В соревнованиях принимают участие 17 команд из дочерних обществ группы компаний «Россети» и предприятий энергетической отрасли, профессиональную оценку выполнения конкурсных заданий обеспечивают более 50 экспертов.

«Соревнования по методике WorldSkills создают возможности для профессиональной самореализации участников, помогают освоить новые требования и подходы, - отметил на церемонии открытия первый заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети Урал» Владимир Рябушев. Впереди насыщенная и интересная неделя. Я уверен, что вы все справитесь и покажете свои самые сильные стороны, мастерство и профессионализм. Желаю всем успехов», - сказал он.

«На чемпионате мы не только оцениваем правильность выполнения заданий, качество работы, мы объединяем энергетиков из разных регионов. Участники и эксперты обмениваются опытом, мнениями, тем самым повышая свой личный профессиональный уровень и уровень своих компании по надежному и качественному электроснабжению», - подчеркнул менеджер компетенций «Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики» и «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» Сергей Петров.

Победители корпоративных соревнований представят свои компетенции на предстоящих состязаниях VIII Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), который пройдет с 25 по 29 октября в Екатеринбурге.

Отметим, что в рамках корпоративного чемпионата на площадке Учебного центра «Россети Урал» пройдут также мероприятия деловой программы, в которой принимают участие отечественные компании-производители электротехнического оборудования и представители образовательного сообщества. Ее участники представят свои новинки и инновационные разработки отечественные компании-производители электротехнического оборудования, а также обсудят применение стандартов WorldSkills при независимой оценке персонала компаний, вопросы формирования культуры безопасности в профессиональной деятельности и актуальные темы онлайн-обучения.

Энергетики на постоянной основе проводят открытые корпоративные чемпионаты профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, тем самым поддерживая популяризацию и повышение престижа рабочих специальностей среди молодёжи страны. Стоит отметить, что компания «Россети» является ассоциированным партнером Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «WorldSkills Россия» с 2016 года.