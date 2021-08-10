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В Кронштадте планируют создать технопарк для производства малых судов

В Кронштадте планируют создать технопарк для производства малых судов

10 августа 2021, 10:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Власти Петербурга планируют совместно с Объединенной судостроительной корпорацией создать на базе Кронштадтского морского завода технопарк для размещения компаний, занимающихся производством малых судов в различных частях северной столицы. Новая площадка должна обеспечить качественную инфраструктуру для ведения судостроительного бизнеса, сообщил руководитель проектного офиса правительства города "Управление стратегическими проектами развития Кронштадта" Анатолий Котов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в понедельник.

"Мы планируем на территории этого завода совместно с Объединенной судостроительной корпорацией создать технопарк для производства малых судов. Они пользуются большой популярностью в Санкт-Петербурге, но производятся в разных местах, не столь приспособленных. Поэтому у нас сегодня готовится к реализации проект, когда мы хотим создать на этой территории место для производства малых судов", - рассказал Котов.

Руководитель проектного офиса отметил, что подобная площадка должна способствовать комплексному развитию Кронштадта и обеспечить появление новых рабочих мест в производственной сфере на самом острове, благодаря чему многие кронштадцы смогут избавиться от необходимости ежедневно ездить на работу в Петербург.

Всего, по словам Котова, в Кронштадте на данный момент реализуется около 80 проектов, направленных на развитие острова как рекреационного и промышленного центра.

Кронштадтский морской завод входит в Объединенную судостроительную корпорацию, основан в 1858 году. Ежегодно там проходят ремонт более 100 кораблей и судов. Один из наиболее известных проектов предприятия - ремонт в 2016 году крейсера "Аврора".

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Источник: ТАСС

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