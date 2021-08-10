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В Приморье построят газопровод для подачи газа на Находкинский завод минеральных удобрений

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газопровода–отвода и газораспределительной станции «Врангель» в Приморском крае. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Условия для масштабной газификации дальневосточных территорий были созданы в 2011 году по окончании строительства газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Система предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. Текущие проекты по строительству газопроводов-отводов, газораспределительных станций (ГРС) и межпоселковых газопроводов в Дальневосточном федеральном округе реализуются в рамках программ по развитию газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации на 2021-2025 годы, подписанных ПАО «Газпром» и администрациями регионов.

Газопровод-отвод с ГРС «Врангель» общей протяженностью 94 км будет снабжаться газом от ГТС «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». Газопровод-отвод создаст условия для подачи газа на Находкинский завод минеральных удобрений, а также позволит, в перспективе, обеспечить развитие системы газоснабжения и газификации Находкинского городского округа, Шкотовского и Партизанского районов Приморского края.

Трасса газопровода-отвода от точки подключения на ГРС «Большой Камень» до ГРС «Врангель» пройдет по незастроенной лесистой местности в Шкотовском и Партизанском районах, а также в Находкинском городском округе Приморского края, пересекая на своем пути железную дорогу, полевые и автомобильные дороги, водные препятствия, нефтепроводы, водопроводы, линии электропередачи и подземные коммуникации.

В коридоре подземной прокладки линейной части газопровода-отвода также предусмотрено одновременное устройство кабеля волоконно-оптической связи и линии электропередачи.

Газопровод-отвод включает в себя, в частности, устройства запорной арматуры, узлы запуска и приема средств очистки и диагностики трубопровода, систему электрохимической защиты.

Генеральный проектировщик – ООО «Конструкторско-технологический проектный институт «Газпроект». Застройщик – ООО «Газпром межрегионгаз».

Фото: neftegaz.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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