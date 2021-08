Правительство Сербии подписало меморандум о взаимопонимании (Memorandum of Understanding, MoU) с американской компанией UGT Renewables, специализирующейся в области ВИЭ, на разработку проектов строительства объектов солнечной генерации совокупной мощностью 1 ГВт. Поддержку данной инициативы также окажет Экспортно-импортный банк США (Export-Import Bank of the United States, EXIM), который предоставит 20-летнее финансирование в размере 85% стоимости контракта.

Запланированные к строительству объекты солнечной генерации будут распределены на территории в 2 тыс. га почти по всей Сербии. Конкретные площадки под строительство СЭС будут определены UGT Renewables во взаимодействии с соответствующими сербскими министерствами. Согласно оценкам, реализация проектов строительства СЭС позволит сократить выбросы СО2 в стране на 1,9 млн т в год (текущий объем выбросов СО2 составляет 51 млн т).

По словам президента Сербии Александра Вучича, подписание MoU – важный шаг в обеспечении надежного энергоснабжения и реализации перехода энергосистемы Сербии на ВИЭ. Президент также отметил, что электроэнергия, производимая новыми СЭС, составит 3% от текущего объема выработки электроэнергии в стране.

Строительство объектов солнечной генерации после подписания соответствующего контракта займет около 2-х лет.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy