В центре Петербурга отремонтируют станцию "Московская"

Главгосэкспертиза России проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта подземного комплекса и южного вестибюля станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Станция метро глубокого заложения «Московская» Московско-Петроградской линии Санкт-Петербургского метрополитена была построена по проекту архитекторов Н. В. Каменского и С. Г. Майофиса в 1969 году. Они спроектировали станцию по принципу «горизонтальный лифт» - то есть закрытого типа: выход с платформы к путям, на которые прибывают поезда, полностью закрыт, открываются лишь автоматические двери, через которые пассажиры могут пройти прямо в вагоны. Таким образом обеспечивается безопасность пассажиров и низкий уровень шума на станции. Свое название конструкция получила за сходство с лифтами, у которых раздвижные двери кабины открываются синхронно с дверьми шахты, расположенными на площадке этажа. В Санкт-Петербурге по типу «горизонтальный лифт» построено девять станций.

Южный вход (вестибюль №2) станции «Московская» расположен в месте примыкания Алтайской улицы к Московскому проспекту. Для подъема и спуска пассажиров на станцию задействованы три ленты эскалаторов. В отделке пешеходного перехода и пассажирской зоны вестибюля использован черновецкий мрамор, пол выложен гранитными плитами.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверила Главгосэкспертиза России, запланирован капитальный ремонт подземного комплекса и вестибюля №2 станции, а также пешеходного перехода.

Здесь полностью демонтируют облицовку стен и колонн, снимут полы из гранитного камня, ступени и лестничные спуски, а также все информационные указатели, торговые киоски и прочее оборудование. Затем здесь построят новые конструкции косоуров, положат новые плиты перекрытия и ступени по всем лестничным спускам. Пол, колонны и стены облицуют гранитом. Стены, потолки и полы гидроизолируют, а стены и потолки окрасят. На потолках установят новые светодиодные светильники. В вестибюле и машинном зале отремонтируют системы бытовой и дренажной канализации. Кроме того, на станции восстановят ворота, перекрывающие вход для пассажиров в ночное время, и выполнят иные необходимые работы.

Финансирование капитального ремонта планируется осуществлять с привлечением средств Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия «Петербургский метрополитен». Проектную документацию подготовил Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс».

Фото: metrowalks.com