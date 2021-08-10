10 августа временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия Артём Здунов посетил два промышленных предприятия региона, на которых планируется запустить новые инвестиционные проекты. ООО «Кабельный завод «Цветлит» и АО «Лидер-Компаунд» расширяют производственную линейку и готовят к запуску новые цеха.

В настоящее время завод «Цветлит» — это современное предприятие по производству кабельно-проводниковой продукции. Здесь развернут полный цикл от переработки алюминия в катанку до изготовления кабеля. На производстве заняты 385 человек, средняя заработная плата составляет 52850 рублей.

На заводе реализуется новый инвестиционный проект, связанный с производством кабеля с высокомодульной изоляцией. Поручение о выделении земельного участка для строительства было дано сегодня Врио Главы РМ Артёмом Здуновым. «Инвестиционная деятельность – одна из ключевых задач, поставленных перед региональным Правительством. Привлечение инвестиций позволит нам повысить экономический потенциал республики и увеличить объемы ВРП. Новые производства – это дополнительные рабочие места. Конкурентная заработная плата позволит сократить отток населения из региона», - подчеркнул руководитель республики.

Предприятие «Лидер-Компаунд» реализует в этом году два инвестпроекта. Первый, по производству компаундов для трудногорючих кабелей, уже запущен. Они используются в местах массового скопления людей, при горении практически не выделяют токсичных веществ. Производственная мощность составляет 10 тыс тонн в год.

Второй проект планируют завершить в конце текущего года. Для организации производства саморегулирующегося нагревательного кабеля Фонд развития промышленности РФ предоставил предприятию займ в размере 96,5 млн. рублей. Проектная мощность – 6564 километра в год.

На данный момент предприятием приобретено необходимое оборудование. Руководитель завода обратился к Артёму Здунову с просьбой о выделении земельного участка, прилегающего к территории завода, под строительство нового цеха. Врио Главы РМ дал поручение Минпрому детально проработать вопрос совместно администрацией ГО Саранск. Строительство должно начаться в ближайшее время.