RusCable Insider #233 - Философия переработки VOLTA.
Цветлит празднует 15 лет. Как энергопереход повлияет на цену меди?
10 августа 2021, 14:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
Это следует из опубликованного списка ряда законопроектов в сфере углеродного регулирования в свежем правительственном энергетическом бюллетене «Трансграничное углеродное регулирование: вызовы и возможности».
Бюллетень перечисляет и объясняет суть следующих законопроектов:
Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
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