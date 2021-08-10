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Правительство готовит законодательство к введению низкоуглеродных сертификатов

Правительство готовит законодательство к введению низкоуглеродных сертификатов

10 августа 2021, 14:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Это следует из опубликованного  списка ряда законопроектов в сфере углеродного регулирования в свежем правительственном энергетическом бюллетене «Трансграничное углеродное регулирование: вызовы и возможности».

Бюллетень перечисляет и объясняет  суть следующих  законопроектов:

  • Проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Концепция системы учета, регистрации, выпуска в обращение, передачи и зачета результатов климатических проектов, осуществляемых на территории Российской Федерации». Проект конкретизирует механизмы функционирования российской системы климатических проектов, указанных в Федеральном законе от 2 июля 2021 г. No 296-ФЗ.
  • Проект федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов в Сахалинской области». Создаёт подходы к реализации эксперимента по регулированию выбросов парниковых  газов при производстве, разрабатывает  механизмы квотирования выбросов, углеродной отчетности
  • О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением низкоуглеродных сертификатов. Вводит в понятийный аппарат законодательства Российской Федерации понятия низкоуглеродного сертификата, а также создаёт правовые основания для организации обращения таких сертификатов.
  • Проект Стратегии социально- экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов ПГ до 2050 года. Определяет  4 сценария низкоуглеродного развития Российской Федерации и направления их реализации.
  • О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2014 г. No 228 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой». Устанавливает предельный допустимый объем потребления регулируемых веществ с 2036 года, устанавливает  допустимый объем производства регулируемых веществ в Российской Федерации с 1 января 2022 г.
  • Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка создания и ведения реестра углеродных единиц». Создаёт и утверждает порядок ведения реестра углеродных единиц, а также определяет оператора этого реестра.
  • Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка определения платы за оказание оператором услуг по проведению операций в реестре углеродных единиц». Предусматривает утверждение порядка определения платы за оказание оператором услуг по проведению операций в реестре углеродных единиц.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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Источник: РНК СИГРЭ

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