Свыше 96 млн рублей будет направлено в Республику Бурятия на строительство очистных сооружений. Распоряжение о выделении этих средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Новые очистные сооружения будут построены в селе Выдрино Кабанского района. Они помогут уменьшить сбросы загрязнённых сточных вод в озеро Байкал и повысить качество питьевой воды для местных жителей.

Деньги выделяются из резервного фонда Правительства. Минстрою поручено в течение 30 дней заключить с властями республики соглашение о предоставлении бюджетных ассигнований.

Работа ведётся в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации», которая входит в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».