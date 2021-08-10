 
Инвестиции (проекты)

Правительство профинансирует строительство очистных сооружений в Бурятии

Правительство профинансирует строительство очистных сооружений в Бурятии

10 августа 2021, 10:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: КАБМИН, ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
183

Свыше 96 млн рублей будет направлено в Республику Бурятия на строительство очистных сооружений. Распоряжение о выделении этих средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Новые очистные сооружения будут построены в селе Выдрино Кабанского района. Они помогут уменьшить сбросы загрязнённых сточных вод в озеро Байкал и повысить качество питьевой воды для местных жителей.

Деньги выделяются из резервного фонда Правительства. Минстрою поручено в течение 30 дней заключить с властями республики соглашение о предоставлении бюджетных ассигнований.

Работа ведётся в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка модернизации коммунальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации», которая входит в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: government.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Архангельский ЦБК инвестирует в новое производство 105 млрд рублей до 2027 года 10.08.2021
Архангельский ЦБК инвестирует в новое производство 105 млрд рублей до 2027 года
Началась подготовка к строительству четырехполосного моста через ерик Осинки в Волгоградской области 10.08.2021
Началась подготовка к строительству четырехполосного моста через ерик Осинки в Волгоградской области
С начала года столичный лифтостроительный завод увеличил объемы производства на 11% 10.08.2021
С начала года столичный лифтостроительный завод увеличил объемы производства на 11%
Новосибирские власти и 10.08.2021
Новосибирские власти и "Газпром" вложат почти 260 млн рублей в газификацию в 2021 году
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно