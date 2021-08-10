АО «ТВЭЛ» и предприятия топливного дивизиона Росатома успешно прошли новый сертификационный аудит Интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018.

Область сертификации охватывает множество направлений деятельности Топливной компании ТВЭЛ, включая производство и поставки ядерного топлива, обогащенного урана, изотопной продукции, газовых центрифуг и автоматизированных систем для разделения изотопов, сверхпроводящих материалов, а также широкого спектра прочей неядерной продукции. Кроме того, сертифицирована деятельность в области оказания различных услуг: от научно-технической поддержки эксплуатации ядерного топлива до проведения комплексного инженерного и радиационного обследования (КИРО) и подготовки проектной документации по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов.

Аудит выполнен специалистами ООО «Интерсертифика-ТЮФ» совместно с TÜV Thüringen (Германия). В рамках сертификации команда высококвалифицированных аудиторов проверяла, в частности, эффективность систем менеджмента качества, экологии, энергоменеджмента, охраны здоровья и безопасности труда. Специалисты подтвердили высокий уровень организации управленческих процессов во всех сферах деятельности топливного дивизиона Росатома в соответствии с принципами Устойчивого развития.

Сертификация на соответствие Интегрированной системы менеджмента международным стандартам ISO, как правило, проводится раз в три года, после чего АО «ТВЭЛ» и предприятия Топливной компании ежегодно проходят наблюдательные аудиты с целью подтверждения сертификата.

«В этом году в число предприятий Топливной компании, прошедших аудиты соответствия требованиям нескольких международных стандартов ISO, вошло АО «ЦПТИ» и семь его филиалов, а область сертифицированных видов деятельности дополнилась услугами в области проведения КИРО и вывода ядерных объектов. Это важный шаг для развития бизнеса Топливной компании ТВЭЛ в области ликвидации ядерного наследия, где АО «ЦПТИ» является одним из центров компетенций по выводу из эксплуатации», - отметил директор Департамента по качеству АО «ТВЭЛ» Игорь Петрунин.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские, конструкторские организации и проектно-технологический институт.

В этом году компания отмечает свой юбилей – 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru