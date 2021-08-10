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Цветлит празднует 15 лет. Как энергопереход повлияет на цену меди?
10 августа 2021, 16:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: УЗБЕКИСТАН, UzEnergyExpo
Отрасль: Электроэнергетика Кабельная промышленность Электротехника Машиностроение
Источник: International Expo Group
Выставка UzEnergyExpo является важным бизнес-событием для энергетического рынка Узбекистана, своеобразным «индикатором» отрасли. Ежегодно на выставке UzEnergyExpo, профильные специалисты промышленных предприятий, ТЭК, проектных, строительных, монтажных организаций, коммунальных и государственных объектов могут изучить все предложения рынка, сравнить, выбрать и приобрести необходимое оборудование. Мировые лидеры и ведущие отечественные предприятия представляют на выставке самые последние энергоэффективные и рентабельные решения, разработки и технологии в области электротехники, систем энергообеспечения и электропитания, энергосбережения, кабельно-проводниковой продукции, светотехники, промышленной автоматизации.
Основные тематические направления:
Приглашаем вашу компанию принять участие в Международной выставке «UzEnergyExpo-2021», 27 - 29 октября 2021 года.
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