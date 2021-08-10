Выставка UzEnergyExpo является важным бизнес-событием для энергетического рынка Узбекистана, своеобразным «индикатором» отрасли. Ежегодно на выставке UzEnergyExpo, профильные специалисты промышленных предприятий, ТЭК, проектных, строительных, монтажных организаций, коммунальных и государственных объектов могут изучить все предложения рынка, сравнить, выбрать и приобрести необходимое оборудование. Мировые лидеры и ведущие отечественные предприятия представляют на выставке самые последние энергоэффективные и рентабельные решения, разработки и технологии в области электротехники, систем энергообеспечения и электропитания, энергосбережения, кабельно-проводниковой продукции, светотехники, промышленной автоматизации.



Основные тематические направления:

ЭНЕРГЕТИКА.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ.

ВИЭ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ОСВЕЩЕНИЯ.

КАБЕЛИ. ПРОВОДА. АРМАТУРА.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА.

Приглашаем вашу компанию принять участие в Международной выставке «UzEnergyExpo-2021», 27 - 29 октября 2021 года.