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С 27 по 29 октября в г.Ташкент пройдет 15-я Юбилейная Международная выставка "UzEnergyExpo-2021"

Выставка UzEnergyExpo является важным бизнес-событием для энергетического рынка Узбекистана, своеобразным «индикатором» отрасли. Ежегодно на выставке UzEnergyExpo, профильные специалисты промышленных предприятий, ТЭК, проектных, строительных, монтажных организаций, коммунальных и государственных объектов могут изучить все предложения рынка, сравнить, выбрать и приобрести необходимое оборудование. Мировые лидеры и ведущие отечественные предприятия представляют на выставке самые последние энергоэффективные и рентабельные решения, разработки и технологии в области электротехники, систем энергообеспечения и электропитания, энергосбережения, кабельно-проводниковой продукции, светотехники, промышленной автоматизации. 
 
Основные тематические направления:

  • ЭНЕРГЕТИКА.
  • ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ.
  • ВИЭ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.
  • ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
  • ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ОСВЕЩЕНИЯ.
  • КАБЕЛИ. ПРОВОДА. АРМАТУРА.
  • АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА.

Приглашаем вашу компанию принять участие в Международной выставке «UzEnergyExpo-2021», 27 - 29 октября 2021 года.

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Источник: International Expo Group

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