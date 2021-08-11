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Белгородэнерго строит электросетевую инфраструктуру в микрорайонах ИЖС

Белгородэнерго строит электросетевую инфраструктуру в микрорайонах ИЖС

11 августа 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, БЕЛГОРОДЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр

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В 2021 году в соответствии с утвержденным в правительстве региона планом мероприятий по инженерному обустройству микрорайонов массовой жилой застройки «Россети Центр Белгородэнерго» строит сети для подключения к централизованному электроснабжению 900 участков частных застройщиков. На эти цели направлено более 200 млн рублей.

Электросетевой инфраструктурой будет обеспечено 17 микрорайонов ИЖС, расположенных в Белгородском районе, Старооскольском, Губкинском и Яковлевском городских округах. Для этого филиал смонтирует более 43 километров сетей, установит 20 комплектных трансформаторных подстанций и два распределительных пункта общей мощностью 5,9 МВт. Наибольший объём работ запланирован в микрорайонах «Стрелецкое-73» и «Майский-80» Белгородского района и «Пролески» Староосколького городского округа.

Региональная программа по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области реализуется с 2005 года. За это время Белгородэнерго обеспечило электроснабжение уже более 74 тысяч участков частных застройщиков, построило свыше пяти тысяч км ЛЭП 0,4-10 кВ, ввело в эксплуатацию более 1150 трансформаторных подстанций. Все работы выполняются с применением современного электросетевого оборудования, обеспечивающего высокий уровень надежности и безопасности электроснабжения потребителей.

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Источник: Россети Центр

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