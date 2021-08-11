"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" расширяет производственный парк оборудования 

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приступил к монтажу новой 3-х слойной экструзионной линии для производства кабеля среднего напряжения.



Запуск новой линии позволит сократить сроки производства нескольких марок кабеля до одной недели. Также, до конца 2021 года завод планирует купить еще одну медеплавильную печь, и тем самым, нарастить темп переработки 30 %, до 18 тыс тонн в год.

Мы стремимся быть лучшими в области КПП, а наши специалисты делают все возможное, чтобы клиенты остались довольны!