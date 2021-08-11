Специалисты Пермских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» обеспечили выдачу мощности для нового жилого комплекса, построенного в микрорайоне «Нагорный» по адресу: улица Космонавта Леонова, 45.

Для выполнения обязательств по договору технологического присоединения энергетики проложили кабельные линии 10 и 0,4 кВ общей протяженностью почти 1 километр. В центре электрических нагрузок была установлена новая блочная комплектная трансформаторная подстанция, оснащенная двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиками мощности в объеме 649 кВт.

Отметим, что жилой комплекс «Дом Родной» представляет собой 25-этажное здание. ЖК вмещает в себя 413 квартир общей площадью 21 581 метр квадратный. На территории комплекса также располагается паркинг.