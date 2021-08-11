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"Концептуальный" квартал в Петербурге обойдется в более чем 2,5 миллиарда

Концептуальный квартал в Петербурге обойдется в более чем 2,5 миллиарда

11 августа 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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ВТБ профинансирует на 2,59 млрд рублей строительство первой очереди концепт-квартала «ЦДС Dreamline» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта Группе ЦДС.

Первая очередь будет состоять из двух жилых корпусов общей площадью 35,4 тыс. кв. метров и наземного паркинга на 263 машиноместа. В домах запроектирована 531 квартир. На первых этажах разместятся коммерческие помещения площадью более 900 кв. метров. Сдать дома планируется в четвертом квартале 2023 года.

Всего в рамках проекта будут возведены 13 жилых домов переменной этажности (от 11 до 15 этажей), детский сад на 350 мест, школа на 825 мест, многоярусные паркинги, открытые парковки и два общественных парка.

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Источник: stroygaz.ru

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