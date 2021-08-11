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Цветлит празднует 15 лет. Как энергопереход повлияет на цену меди?
11 августа 2021, 14:15
Рубрика: Цифровая революция
Метки: НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, СКОЛТЕХ, КОМПОЗИТЫ
Отрасль: IT
Источник: Сколтех
Исследователи Центра Проектирования, производственных технологий и материалов Сколтеха и их коллеги построили и верифицировали модель термопластичного хаотично армированного композиционного материала. Эффективность этой модели показали на примере расчетов прочности перспективных образцов композитной запорной арматуры и предохранительных устройств для съемных цистерн, предназначенных для перевозки химических продуктов автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Pressure Vessels and Piping.
Одна наиболее значимых научно-инженерных проблем в области проектирования перспективных конструкций – это отсутствие верифицированных математических моделей, описывающих поведение полимерных композиционных материалов в сложных изделиях. Команде Сколтеха совместно с научными сотрудниками механико-математического факультета МГУ удалось построить и верифицировать именно такую модель.
«Построенная модель позволяет значительно снизить консерватизм расчетов прочности при проектировании и кастомизации конструкций, а значит свести к минимуму последующие затраты на производство, выполнив при этом необходимые требования безопасности и качества», − комментирует старший преподаватель Иван Сергеичев.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что математические модели поведения композиционных материалов можно применять для «виртуальных испытаний» конструкций взамен дорогостоящих натурных испытаний.
«Наша исследовательская группа в рамках проекта «Экспериментально –цифровая платформа сертификации» дорожной карты Технет НТИ при поддержке Российского Морского Регистра Судоходства внедряет методы моделирования в процедуры подтверждения соответствия и сертификации высокоответственных изделий», − отмечает Сергеичев.
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