RusCable Insider #233 - Философия переработки VOLTA.
Цветлит празднует 15 лет. Как энергопереход повлияет на цену меди?
11 августа 2021, 17:45
Рубрика: Персоны
Метки: ПАВЕЛ СНИККАРС, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность
Источник: Министерство энергетики России
Концепция обращения низкоуглеродных сертификатов, разработанная Минэнерго, прозрачна, оборот должен осуществляться через рыночные механизмы, сообщил в интервью порталу «Переток.ру» Павел Сниккарс.
Оборот «зелёных» сертификатов должен осуществляться через конкурентные механизмы, они станут самостоятельным товаром, который можно будет учитывать в себестоимости продукции и в дальнейшем возвращать в оборот, пояснил замминистра.
«Та конструкция обращения сертификатов, которую мы разработали, по нашему мнению, соответствует международным протоколам, которые уже задают стандарты и правила оборота этих бумаг в Европе и других странах. Мы постарались сделать механизм максимально прозрачным и соответствующим международным практикам», – подчеркнул Павел Сниккарс.
Кроме того, в ходе интервью он рассказал, что модель конкурентного отбора мощности (КОМ) необходимо четче отрегулировать.
«Мы имеем ситуацию с КОМом на 2021 год – потребители заявили дополнительные потребности и, возможно, они выберут эту нагрузку, но пока это никак не подтверждается. Если нагрузка не будет выбрана, ситуацию необходимо обсуждать и анализировать», – отметил замминистра.
Замглавы Минэнерго России добавил, что следует рассмотреть возможные корректировки конкурсных процедур в рамках программы модернизации ТЭС. По его словам, текущая задача министерства – провести дополнительные расчёты, оценить возможные решения и предложить оптимальный вариант.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter