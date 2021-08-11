Концепция обращения низкоуглеродных сертификатов, разработанная Минэнерго, прозрачна, оборот должен осуществляться через рыночные механизмы, сообщил в интервью порталу «Переток.ру» Павел Сниккарс.

Оборот «зелёных» сертификатов должен осуществляться через конкурентные механизмы, они станут самостоятельным товаром, который можно будет учитывать в себестоимости продукции и в дальнейшем возвращать в оборот, пояснил замминистра.

«Та конструкция обращения сертификатов, которую мы разработали, по нашему мнению, соответствует международным протоколам, которые уже задают стандарты и правила оборота этих бумаг в Европе и других странах. Мы постарались сделать механизм максимально прозрачным и соответствующим международным практикам», – подчеркнул Павел Сниккарс.

Кроме того, в ходе интервью он рассказал, что модель конкурентного отбора мощности (КОМ) необходимо четче отрегулировать.

«Мы имеем ситуацию с КОМом на 2021 год – потребители заявили дополнительные потребности и, возможно, они выберут эту нагрузку, но пока это никак не подтверждается. Если нагрузка не будет выбрана, ситуацию необходимо обсуждать и анализировать», – отметил замминистра.

Замглавы Минэнерго России добавил, что следует рассмотреть возможные корректировки конкурсных процедур в рамках программы модернизации ТЭС. По его словам, текущая задача министерства – провести дополнительные расчёты, оценить возможные решения и предложить оптимальный вариант.