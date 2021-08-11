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"Россети ФСК ЕЭС" повысит защищенность линий электропередачи Тюменской области от ветровых нагрузок

Россети ФСК ЕЭС повысит защищенность линий электропередачи Тюменской области от ветровых нагрузок

11 августа 2021, 09:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Работы будут выполнены на 14 ключевых линиях региона. Суммарно будет заменено 276 единиц оборудования. Установленные распорки позволят исключить повреждение проводов при ветровых нагрузках, что обеспечит надежность передачи электроэнергии потребителям Тюменской области.

Дистанционные распорки удерживают на заданном расстоянии провода линий электропередачи, снижают уровень их колебаний в пролетах и гасят вибрацию.

Большой объем работ энергетики выполнят в Ханты-Мансийском автономном округе. До конца сентября на восьми линиях электропередачи 500 кВ заменят 207 распорок. На сегодняшний день мероприятия выполнены на двух ЛЭП 500 кВ, обеспечивающих выдачу мощности крупнейшей теплоэлектростанции России – Сургутской ГРЭС-2.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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