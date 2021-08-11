 
Модернизация

"Россети Юг" увеличила расходы на ремонт и техобслуживание энергообъектов в Калмыкии на 11%

Россети Юг увеличила расходы на ремонт и техобслуживание энергообъектов в Калмыкии на 11%

11 августа 2021, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
258

В январе-июне текущего года на реализацию программы технического обслуживания и ремонта электросетевого хозяйства в Республике Калмыкия ПАО «Россети Юг» направила 51,6 млн рублей, что на 11% больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Энергетики отремонтировали крупные энергопитающие центры - силовые трансформаторы с регенерацией масла на подстанциях 110кВ «Яшкуль-2», «Красненская», «Ики-Бурул», «Ергенинская». На подстанции «Приютное-2» завершен ремонт выключателей и аппаратов, защищающих оборудование от перегрузок. Повысилась надежность энергоснабжения более 20 тысячи потребителей и социально значимых объектов.

Всего в первую половину 2021 года специалисты калмыцкого филиала «Россети Юг» отремонтировали 120 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, провели замену 4 тысяч изоляторов и 28,7 км проводов. Надежность работы электросетевого хозяйства в регионе обеспечил ремонт 29 подстанций и 241 трансформаторных пунктов 10 кВ. Кроме того, энергетики расчистили 14 гектаров трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Юг

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
В 2021 году 11.08.2021
В 2021 году "Россети" инвестируют более 1,5 млрд руб. в электросетевой комплекс Чеченской Республики
Энергетики филиала 11.08.2021
Энергетики филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" обеспечили электроснабжение нового жилого комплекса...
11.08.2021
"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией 3000 новых потребителей в краснодарском энергорайоне
Белгородэнерго строит электросетевую инфраструктуру в микрорайонах ИЖС 11.08.2021
Белгородэнерго строит электросетевую инфраструктуру в микрорайонах ИЖС
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно