В январе-июне текущего года на реализацию программы технического обслуживания и ремонта электросетевого хозяйства в Республике Калмыкия ПАО «Россети Юг» направила 51,6 млн рублей, что на 11% больше показателя аналогичного периода 2020 года.

Энергетики отремонтировали крупные энергопитающие центры - силовые трансформаторы с регенерацией масла на подстанциях 110кВ «Яшкуль-2», «Красненская», «Ики-Бурул», «Ергенинская». На подстанции «Приютное-2» завершен ремонт выключателей и аппаратов, защищающих оборудование от перегрузок. Повысилась надежность энергоснабжения более 20 тысячи потребителей и социально значимых объектов.

Всего в первую половину 2021 года специалисты калмыцкого филиала «Россети Юг» отремонтировали 120 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения, провели замену 4 тысяч изоляторов и 28,7 км проводов. Надежность работы электросетевого хозяйства в регионе обеспечил ремонт 29 подстанций и 241 трансформаторных пунктов 10 кВ. Кроме того, энергетики расчистили 14 гектаров трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности.