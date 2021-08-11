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ТАНЕКО строит установку замедленного коксования

Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство установки замедленного коксования на территории комплекса компании «ТАНЕКО». По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

«ТАНЕКО» - «Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс», входящий в Группу «Татнефть», - в настоящее время строит в Нижнекамске крупный узел нефтепереработки. Проектная мощность установки замедленного коксования, которая войдет в состав комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО «ТАНЕКО», составляет по сырьевой смеси 2 млн тонн в год.

Процесс замедленного коксования - один из самых эффективных при углублении переработки нефти, поскольку позволяет получать из нефтяных остатков дополнительные ресурсы дистиллятного сырья, которые можно путем облагораживания превратить в моторные топлива. На установке замедленного коксования производят нефтяной кокс, кислый газ, нафту (нестабильный бензин), легкий и тяжелый газойли.

Установка замедленного коксования - комбинированное многоярусное сооружение с блоками этажерочного типа, насосными станциями и подземными емкостями, а также эстакадами. Здесь будут построены и вспомогательные здания: компрессорная, насосная подачи воды на гидрорезку, узел дробления, здание распределительной трансформаторной подстанции и блочно-модульный пост обогрева персонала.

Кроме установки в ходе реализации одобренного экспертами Главгосэкспертизы России проекта соорудят необходимые объекты общезаводского и вспомогательного назначения и узел погрузки нефтяного кокса в автосамосвалы.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика – ПАО «Татнефть». Проектную документацию подготовили в ООО «Казанский институт по проектированию объектов нефтяной промышленности».

Фото: regnum.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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