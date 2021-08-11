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В городе Артем появится детский сад за 417 млн рублей

В городе Артем появится детский сад за 417 млн рублей

11 августа 2021, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В городе Артем появится детский сад на 230 мест, сообщает RosTender.info. Тендер на строительство объявлен муниципальным казенным учреждением «Управление строительства и капитального ремонта г. Артема».

Согласно технической документации, в здании детского сада предусмотрен следующий набор помещений: групповые ячейки, в состав которых входят: групповая, спальня, раздевальная, буфетная, туалетная; зал для спортивной площади 109,49 м 2 с помещением для спортивного инвентаря; зал для музыкальных занятий площадью 152,41 м2 с помещением для музыкального инвентаря; кабинет логопеда; комната детского творчества; сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной), технические помещения; служебно-бытовые помещения для персонала. Длительность пребывания детей в детском саду – 12 часов (полный день).

Ожидается, что строительные работы завершатся в октябре 2022 года. Заявки на участие в тендере можно подавать до 19 августа. С победителем заключат контракт на 417 млн рублей. Источником финансирования послужат средства Федерального бюджета, бюджета Приморского края, бюджета Артемовского городского округа.

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Источник: РосТендер

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