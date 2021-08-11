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Бизнес-форум и выставка БРИКС 2021 пройдут с 16 по 18 августа 2021 года

Бизнес-форум и выставка БРИКС 2021 пройдут с 16 по 18 августа 2021 года

11 августа 2021, 13:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, БРИКС 2021
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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У вас есть уникальная возможность представить свою компанию на онлайн выставке Делового Совета БРИКС.

Выставка открывается 16 августа 2021 года.

Участие бесплатное.

Рабочий язык – английский.

Уже зарегистрировались более 560 участников из Индии, Китая, ЮАР и Бразилии.

Не упустите шанс для развития вашего бизнеса.

Регистрация экспонентов: ссылка.

Регистрация участников: ссылка.

Дополнительная информация о мероприятии на сайте ТПП РФ: ссылка.

Также более подробно про выставку БРИКС на русском языке можно узнать из видео по ссылке.

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Источник: РНК СИГРЭ

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