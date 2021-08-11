RusCable Insider #233 - Философия переработки VOLTA.
Цветлит празднует 15 лет. Как энергопереход повлияет на цену меди?
11 августа 2021, 13:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, БРИКС 2021
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
У вас есть уникальная возможность представить свою компанию на онлайн выставке Делового Совета БРИКС.
Выставка открывается 16 августа 2021 года.
Участие бесплатное.
Рабочий язык – английский.
Уже зарегистрировались более 560 участников из Индии, Китая, ЮАР и Бразилии.
Не упустите шанс для развития вашего бизнеса.
Регистрация экспонентов: ссылка.
Регистрация участников: ссылка.
Дополнительная информация о мероприятии на сайте ТПП РФ: ссылка.
Также более подробно про выставку БРИКС на русском языке можно узнать из видео по ссылке.
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