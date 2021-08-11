 
Компании

"Дебиторка" завода "Кавказкабель" в КБР подешевела на 68 млн рублей

Дебиторка завода Кавказкабель в КБР подешевела на 68 млн рублей

11 августа 2021, 17:19
Рубрика: Компании
Метки: БАНКРОТСТВО, ТОРГИ, КАВКАЗКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: РБК

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
253

На торги снова выставили дебиторскую задолженность завода АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На аукцион представили шесть лотов общей стоимостью 618,9 млн рублей. В них вошли права требования на краткосрочные долговые обязательства к ООО «НКПС» (231,1 тыс. рублей), ООО «ПКФ «Морозко» (267,8 тыс. рублей), ООО ППК «Энерготранс» (377 тыс. рублей), ООО «ВЛПК» (78,3 млн рублей), ООО «Элита» (105,7 млн рублей) и ООО «ЮниМет» (434 млн рублей). Торги назначены на 22 сентября.

Как сообщал РБК Кавказ, ранее данная дебиторская задолженность завода АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии не ушла с торгов из-за отсутствия заявок на участие. Общая стоимость шести лотов составляла 687,7 млн рублей.

По данным сервиса РБК Компании, АО «Кабельный завод «Кавказкабель» было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 1998 году. Основной вид деятельности — производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Выручка предприятия за 2020 год составила 11,8 млн рублей. Убыток сложился в размере 77,7 млн рублей. Учредителем организации значится ООО «Франкард».

Иск о банкротстве компании в 2017 году подал «СБК Уран». Размер исковых требований превышал 71 млн рублей. Предприятие было признано банкротом в ноябре 2017 года. В настоящее время оно находится в стадии ликвидации.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РБК

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
11.08.2021
"Орловский кабельный завод" продает участок для прозводства кабеля и б/у оборудование
11.08.2021
"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" расширяет производственный парк оборудования 
Нереальный LAN HFLTx! Такого кабеля нет на рынке! Итоги исследования Ассоциации 11.08.2021
Нереальный LAN HFLTx! Такого кабеля нет на рынке! Итоги исследования Ассоциации "Электрокабель"
WorldSkills Junior Challenge – российские девушки стали чемпионками Евразии! 11.08.2021
WorldSkills Junior Challenge – российские девушки стали чемпионками Евразии!
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно