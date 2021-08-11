На торги снова выставили дебиторскую задолженность завода АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На аукцион представили шесть лотов общей стоимостью 618,9 млн рублей. В них вошли права требования на краткосрочные долговые обязательства к ООО «НКПС» (231,1 тыс. рублей), ООО «ПКФ «Морозко» (267,8 тыс. рублей), ООО ППК «Энерготранс» (377 тыс. рублей), ООО «ВЛПК» (78,3 млн рублей), ООО «Элита» (105,7 млн рублей) и ООО «ЮниМет» (434 млн рублей). Торги назначены на 22 сентября.

Как сообщал РБК Кавказ, ранее данная дебиторская задолженность завода АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии не ушла с торгов из-за отсутствия заявок на участие. Общая стоимость шести лотов составляла 687,7 млн рублей.

По данным сервиса РБК Компании, АО «Кабельный завод «Кавказкабель» было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 1998 году. Основной вид деятельности — производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Выручка предприятия за 2020 год составила 11,8 млн рублей. Убыток сложился в размере 77,7 млн рублей. Учредителем организации значится ООО «Франкард».

Иск о банкротстве компании в 2017 году подал «СБК Уран». Размер исковых требований превышал 71 млн рублей. Предприятие было признано банкротом в ноябре 2017 года. В настоящее время оно находится в стадии ликвидации.