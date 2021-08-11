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"Орловский кабельный завод" продает участок для прозводства кабеля и б/у оборудование

На форуме RusCable.Ru появилось объявление о продаже б/у оборудования и полностью комплектного участка для производства кабеля. Среди перечня оборудования представлены волочильные станы, оборудование для скрутки и экструзии.

Акционерное общество Орловский кабельный завод реализует комплектный участок для производства кабельно-проводниковой продукции. Проектная мощность участка – 60 тонн меди в месяц при круглосуточной работе. Потребляемая участком мощность при круглосуточной работе – 250-300 кВт·ч. Участок производит кабели и провода сечением от 0,5 до 4,0 кв.мм, с количеством жил 1-3. Идеальное решение для производства проводов для удлинителей и шнуров питания. Поможем в монтаже и и запуске оборудования, предоставим техническую документацию, подскажем режимы.

С полным перечнем оборудования, фотографиями и характеристиками можно ознакомиться на Форуме RusCable.Ru.

Полный перечень оборудования:

  • Рамочная крутильная машина МКР-630 - 2 штуки
  • Рамочная крутильная машина DSO-63 - 1 штука
  • Волочильный стан с отжигом на проход WG-400 -1 шт
  • Волочильный стан с отжигом на проход WG-1600 - 1 шт
  • Линия для наложения изоляции/оболочки (экструзионная линия)  63/24 - 2 шт

По вопросам приобретения можно обращаться: Наталья Скомороха (zakyp@orelkabel.ru) +7 919 203 18 90

Описание pdf-файла
Перечень оборудования, фото и описания - Орловский кабельный завод
250 кб

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