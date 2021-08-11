RusCable Insider #233 - Философия переработки VOLTA.
Цветлит празднует 15 лет. Как энергопереход повлияет на цену меди?
11 августа 2021, 18:59
Рубрика: Компании
Метки: ОКЗ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОДАЖА
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ЗАО "Орловский кабельный завод"
На форуме RusCable.Ru появилось объявление о продаже б/у оборудования и полностью комплектного участка для производства кабеля. Среди перечня оборудования представлены волочильные станы, оборудование для скрутки и экструзии.
Акционерное общество Орловский кабельный завод реализует комплектный участок для производства кабельно-проводниковой продукции. Проектная мощность участка – 60 тонн меди в месяц при круглосуточной работе. Потребляемая участком мощность при круглосуточной работе – 250-300 кВт·ч. Участок производит кабели и провода сечением от 0,5 до 4,0 кв.мм, с количеством жил 1-3. Идеальное решение для производства проводов для удлинителей и шнуров питания. Поможем в монтаже и и запуске оборудования, предоставим техническую документацию, подскажем режимы.
С полным перечнем оборудования, фотографиями и характеристиками можно ознакомиться на Форуме RusCable.Ru.
Полный перечень оборудования:
По вопросам приобретения можно обращаться: Наталья Скомороха (zakyp@orelkabel.ru) +7 919 203 18 90
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