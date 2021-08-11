Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил о планах строительства разворотного трамвайного кольца на привокзальной площади, а также троллейбусной сети в Новоильинском районе города, сообщается в его Instagram-аккаунте. Кроме того, как ожидается, будет проведен капитальный ремонт более 40% от общего объема путей и сетей городского электротранспорта.

Отмечается, что эти мероприятия будут реализованы в течение трех лет рамках федерального проекта "Чистый воздух", согласно которому на обновление городского электротранспорта и его инфраструктуры из федерального бюджета будет выделено 3,3 млрд рублей. Как сообщалось, порядка 2,4 млрд рублей предполагается направить на закупку трамваев и троллейбусов (в том числе контракты на поставку 19 троллейбусов и 20 трамваев на общую сумму более 1,2 млрд рублей уже заключены). Согласно сообщению в Instagram-аккаунте Кузнецова, уже в этом году будут полностью обновлены трамвайные пути в Топольниках, на проспекте Орджоникидзе и отремонтирован переезд около ликероводочного завода на улице Ленина.

Как следует из материалов на портале госзакупок, мэрия Новокузнецка назначила на 16 августа аукцион на капремонт трамвайных путей на перечисленных участках. Начальная (максимальная) цена контракта - 103,031 млн рублей.