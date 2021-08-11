9-10 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге в Гранд-отеле «Бельмонд-Европа» пройдет Международная конференция по водородной энергетике – International Hydrogen Conference (IH2CON). Мероприятие организовано при поддержке Минэнерго России, Минпромторга России и Комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности.

Среди ключевых вопросов мероприятия: глобальные тренды декарбонизации; место водорода и точки роста для России; технологические вызовы производства и транспортировки водорода; партнерство государства, науки, производителей и потребителей в сфере декарбонизации; формирование новых рынков и развитие инфраструктуры в рамках крупнейших инвестиционных проектов; рынок водорода: образ желаемого будущего для России.

В качестве ключевых спикеров и участников дискуссии, представители: Минэнерго России, Минпромторга России, IAHE, ФГБУ РЭА, Университета Горного, РСПП, ПАО «Газпром», ПАО «НК Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», ВР, ГК Росатома, DENA, Wintershall, Siemens Energy, NEL Hydrogen, VYGON Consulting, Rystad Energy, АРВЭ, Института проблем химической физики РАН, Hyundai, Hydrogen Energy Network Co, Китайского водородного альянса, Технологической водородной долины.

Получить подробную информацию о конференции, условиях участия и регистрации на мероприятие можно в оргкомитете: тел.: +7(495)640-34-64, эл. почта: mail@oilandgasforum.ru.