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Энергетики "Россети Урал" - "Екатеринбург" сделали парк Чкалова светлее

Энергетики Россети Урал - Екатеринбург сделали парк Чкалова светлее

12 августа 2021, 11:15
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ УРАЛ, ЕКАТЕРИНБУРГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Урал

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«Россети Урал» - «Екатеринбург» осуществили технологическое присоединение объектов уличного освещения Парка Чкалова, расположенного в юго-западной части города, в Ленинском районе. Благодаря работам по благоустройству парковая территория получила дополнительное освещение, для которого было выдано 10 кВт мощности.

Мероприятие по электроснабжению объектов включало прокладку кабельной линии 0,4 кВ, частично проведенной методом горизонтального направленного бурения от трансформаторной подстанции компании до границы земельного участка заявителя. При использовании такого метода поверхность ландшафта остается нетронутой, включая элементы благоустройства, дорожное полотно, строения и другие объекты.

Парковая зона расположена в квадрате улиц Чкалова – Начдива Онуфриева – Громова - Академика Бардина и составляет 14 гектаров. Место популярно среди жителей города и входит в перечень особо охраняемых природных территорий местного значения в г. Екатеринбурге.

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Источник: Россети Урал

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