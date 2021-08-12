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Главгосэкспертиза одобрила проект освоения золоторудного месторождения в Башкирии

Главгосэкспертиза России изучила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проект вскрытия и отработки запасов месторождения Муртыкты подземным способом. По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Месторождение Муртыкты, расположенное в центральной части Учалинского района Республики Башкортостан, известно с 1890 года. На сегодняшний день оно является крупнейшим по разведанным запасам месторождением золота не только на территории Башкирии, но и на всем Южном Урале. Правом изучения, разведки и добычи рудного золота на нем владеет с 2017 года Башкирская золотодобывающая компания. На предприятии внедрена передовая технология извлечения благородных металлов из окисленных золотосодержащих руд с полным циклом переработки.

Реализация проекта, получившего положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусматривает строительство объектов производственного назначения для добычи руды подземным способом на месторождении Муртыкты. Предполагаемый объем добычи составит 300 тысяч тонн руды в год.

Строительство пройдет в две очереди. Сначала будут построены объекты для отработки запасов Западной рудной зоны, затем - для отработки запасов Восточной и Промежуточной рудных зон.

На месторождении построят поверхностные и подземные объекты, а также площадки наклонных съездов, закладочных скважин, вентиляционные скважины и другие производственные объекты.

Планируется, что на территории месторождения Муртыкты обустроят административно-бытовой комплекс, производственную, ремонтно-складскую и подсобную зоны.

Финансирование строительства планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика – АО «Научно-производственная фирма» «Башкирская золотодобывающая компания». Проектную документацию подготовили в ОАО Институт «Уралгипроруда».

Фото: rosmining.ru

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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