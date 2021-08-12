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12 августа 2021, 14:00
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ШОС
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность
Источник: Министерство энергетики России
Николай Шульгинов выступил на первой встрече министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в режиме видеоконференции.
Главы делегаций обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и поддержали инициативу Республики Таджикистан по созданию в рамках ШОС нового механизма взаимодействия – Совещания министров энергетики. Министры утвердили Концепцию сотрудничества государств-членов ШОС в энергетической сфере и отметили необходимость разработки плана мероприятий по её практической реализации.
«Концепция сотрудничества государств-членов ШОС в сфере энергетики наряду с Энергетическим клубом ШОС станет прочной базой для налаживания диалога между государствами-членами объединения для обсуждения текущего состояния взаимодействия в энергетической отрасли, а также определения перспективных направлений практического сотрудничества», – отметил Николай Шульгинов в ходе встречи.
Стороны договорились создать постоянно действующую Рабочую группу государств-членов ШОС по сотрудничеству в сфере энергетики и рассмотреть возможность проведения первого заседания Рабочей группы до конца текущего года в формате видеоконференции. По итогам встречи был подписан протокол.
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