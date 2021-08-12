ООО «Транснефть – Балтика» завершило работы по техническому перевооружению линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Правдино» в Ярославской области. Масштабные работы велись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта ПАО «Транснефть». Объем финансирования составил около 102 млн руб.

Существенно обновлена инфраструктура станции, здания и помещения, предназначенные как для размещения ключевого оборудования, так и для работы персонала. Модернизированы коммуникации и системы защиты, обеспечивающие высокий уровень безопасности производственных объектов и комфортные условия труда сотрудников. Выполнен ремонт инженерных сетей, проведены мероприятия по повышению антикоррозионной защиты зданий и сооружений. В частности, произведена замена вентиляционных, электрических сетей, реконструкция сетей отопления производственных и административных зданий. В целях повышения энергосбережения все светильники и прожекторы станции заменены на светодиодные. Выполнен ремонт зданий склада, котельной и трансформаторной подстанции. Реконструированы блоки системы сглаживания волн, блоки фильтров-грязеуловителей, блоки регуляторов давления, укрытие магистральных насосов и другие объекты, необходимые для безопасной и бессбойной транспортировки нефти. Обновлены кабельные эстакады и системы молниезащиты. На производственных объектах заменено антикоррозионное покрытие, произведен монтаж новых систем заземления. Проведена реконструкция подъездной дороги к ЛПДС, внутриплощадочных дорог и пешеходных дорожек.

Цель выполненных мероприятий - повышение надежности и безопасности производственных объектов, а также улучшение условий труда сотрудников станции.