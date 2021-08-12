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Решение проблемы энергодефицита в Туве оценили в 21 млрд рублей

Решение проблемы энергодефицита в Туве оценили в 21 млрд рублей

12 августа 2021, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТЫВА, ЛЭП, РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика Строительство 
Источник: ТАСС

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Линию электропередачи (ЛЭП) стоимостью в 21 млрд рублей построят в Туве для решения проблемы энергодефицита в республике. Половина средств будет предоставлена ПАО "Россети" и инвесторами, оставшуюся часть средств власти республики рассчитывают получить из федерального бюджета, сообщил в четверг по видеосвязи врио главы региона Владислав Ховалыг на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Недостаток электроэнергии Тува испытывает давно, но наиболее остро проблема стала ощущаться с 2010 года, когда активизировалась строительная отрасль и заработали крупные инвестиционные проекты в горной добыче. По данным Минтопэнерго РТ, уже сегодня в пиковые периоды потребления дефицит составляет около 30 МВт.

"Уже сейчас энергодефицит составляет 26 МВт. <…> Минэнерго России поддерживает проект, затраты составляют 21 млрд рублей. Половина средств выделяется из инвестиционной программы ПАО "Россети" и инвесторов, недостает около 11 млрд рублей, однако сегодня источники отсутствуют. Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать поручение правительству Российской Федерации выделить эти средства правительству Республики Тыва из федерального бюджета", - сказал Ховалыг.

Мощность новой линии составит 220 кВ. Врио главы Тувы отметил, что сегодня энергосистема региона обеспечивается от двух линий ПАО "Россети", возможности которых с учетом нагрузки в зимнее время составляют 155 МВт.

"Дополнительные потребности мощностей, в том числе для реализации национальных проектов, составляют 109 МВт", - добавил он.

В октябре 2020 года сообщалось о планах по строительству в Туве ЛЭП, необходимой для освоения Ак-Сугского медно-порфирового месторождения в таежной северо-восточной части региона. Отмечалось, что это позволит связать район с единой системой электроснабжения России.

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Источник: ТАСС

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