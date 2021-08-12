Компания «Россети Юг» в январе-июне 2021 года ввела в эксплуатацию 393 км линий электропередачи (ЛЭП) и 302 МВА трансформаторной мощности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 11,5 % и в 1,9 раза соответственно.

Наибольший объем работ выполнен в двух регионах присутствия «Россети Юг» - в Калмыкии и Ростовской области. В степной республике для технологического присоединения к сетям ветропарков были построены две подстанции суммарной мощностью 252 МВА и 42 км ЛЭП. На Дону введены в строй 145 км ЛЭП и 20 МВА трансформаторной мощности.

Специалисты волгоградского филиала в отчетный период ввели в эксплуатацию 26 км ЛЭП и 17 МВА трансформаторной мощности. В Астраханской области введено 65 км ЛЭП и трансформаторные подстанции мощностью 11 МВА.

Активные темпы реализации инвестиционной программы объясняются обязательствами «Россети Юг» по строительству объектов для технологического присоединения к электросетям в зоне ответственности компании. Только для присоединения потребителей льготной категории энергетики с начала года построили 292 км ЛЭП и ввели 30 МВА трансформаторной мощности стоимостью 626 млн рублей.