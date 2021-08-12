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12 августа 2021, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Юг
Компания «Россети Юг» в январе-июне 2021 года ввела в эксплуатацию 393 км линий электропередачи (ЛЭП) и 302 МВА трансформаторной мощности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 11,5 % и в 1,9 раза соответственно.
Наибольший объем работ выполнен в двух регионах присутствия «Россети Юг» - в Калмыкии и Ростовской области. В степной республике для технологического присоединения к сетям ветропарков были построены две подстанции суммарной мощностью 252 МВА и 42 км ЛЭП. На Дону введены в строй 145 км ЛЭП и 20 МВА трансформаторной мощности.
Специалисты волгоградского филиала в отчетный период ввели в эксплуатацию 26 км ЛЭП и 17 МВА трансформаторной мощности. В Астраханской области введено 65 км ЛЭП и трансформаторные подстанции мощностью 11 МВА.
Активные темпы реализации инвестиционной программы объясняются обязательствами «Россети Юг» по строительству объектов для технологического присоединения к электросетям в зоне ответственности компании. Только для присоединения потребителей льготной категории энергетики с начала года построили 292 км ЛЭП и ввели 30 МВА трансформаторной мощности стоимостью 626 млн рублей.
«Объем капитальных вложений в первом полугодии составил более 1,3 млрд рублей. Во втором полугодии на строительство еще 366 км линий электропередачи и 327 МВА трансформаторной мощности будет направлено 4,1 млрд рублей. Данные мероприятия выполняются для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и создания необходимых условий для технологического присоединения к электрическим сетям», - отметил генеральный директор ПАО «Россети Юг» Борис Эбзеев.
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