Шойгу дал старт реконструкции БАМ

Реконструкция восточной ветки БАМ (Байкало-Амурской магистрали) к концу 2024 года после введения дороги в эксплуатацию увеличит транспортные возможности Восточной Сибири, нарастит пропускную способность магистрали и объем транзитных перевозок, сказал глава Минобороны Сергей Шойгу. Он добавил, что РФ сможет расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали, - заявил в четверг министр на церемонии закладки памятного камня по случаю начала реконструкции магистрали. - Это участок протяженностью 340 км от Улака до Февральска".

Он назвал огромным значение для экономики страны этого отрезка БАМ.

Шойгу подчеркнул, что для обеспечения труда и проживания военных железнодорожников оперативно возвели современные городки на протяжении всего участка. Кроме того, к строительству привлекли необходимую автомобильную, инженерную и специальную технику. Глава Минобороны добавил, что качественно проведенная подготовка позволила своевременно приступить к исполнению решения президента РФ по увеличению пропускной способности БАМ.

Шойгу уверен, что с поставленными задачами достойно справятся железнодорожные войска, без активного участия которых не обходится ни один сложный проект строительства железных дорог.

Министр подчеркнул, что у каждого представителя его поколения есть определенные ассоциации, которые связанны со "стройкой века", как называли тогда БАМ. Для него это - сотни тысяч соотечественников, воплощавших в жизнь самый дорогостоящий и масштабный инфраструктурный проект в истории СССР. Шойгу отметил, что кого-то привлекали высокие заработки, кто-то ехал "за туманом и за запахом тайги", однако все они работали на необжитой территории в тяжелейших условиях вечной мерзлоты. Глава Минобороны заключил, что в этом смысле мало что изменилось - здесь все еще километры непроходимой тайги м такой же суровый климат.

БАМ - железная дорога на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, второй магистральный (наряду с Транссибирской магистралью) железнодорожный выход РФ к Тихому океану. Соединяет Тайшет и Советскую гавань. Сейчас ее общая протяженность - 4,3 тыс. км. Транссиб и БАМ работают на пределе пропускной способности.

Фото: Министр обороны России Сергей Шойгу

© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС