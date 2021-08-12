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Строительство ветки для аэроэкспресса к аэропорту Крыма потребует около 4,5 млрд рублей

Строительство ветки для аэроэкспресса к аэропорту Крыма потребует около 4,5 млрд рублей

12 августа 2021, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, КРЫМ, РЖД
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Продление железнодорожной ветки до аэропорта Симферополя будет стоить порядка 4,5 млрд рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время прямой линии на телеканале "Крым 24".

Средства на создание инфраструктуры для запуска аэроэкспресса заложены в федеральном бюджете в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Построить объект планируется до конца 2025 года. Его стоимость изначально была оценена в 7 млрд рублей.

"Решение уже окончательно принято. Цена будет около 4,5 млрд рублей", - сказал Аксенов.

По его данным, необходимо построить около 11 км железнодорожных путей. Проект поддержан Министерством транспорта РФ. В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование, необходимое для реализации проекта.

В 2019 году власти Крыма и Севастополя предложили запустить железнодорожный аэроэкспресс из аэропорта Симферополь, который единственный на полуострове принимает гражданские рейсы, в курортные районы полуострова и в Севастополь. Руководство аэропорта сообщало, что поддерживает инициативу размещения железнодорожной станции около нового терминала. В настоящее время уехать из аэропорта в другие города Крыма можно только на автобусах и такси.

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Источник: ТАСС

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