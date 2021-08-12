В Нижнем Новгороде ударом тока убило подростка у школы №84

В Нижнем Новгороде удар тока убил подростка у школы №84 в Сормовском районе, об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. Как сообщает Telegram-канала Ni Mash, мальчик пытался заглянуть в школьный спортзал и случайно схватился за провод, идущий вдоль всего здания учебного учреждения. От удара тока он скончался на месте.

По факту гибели подростка было возбуждено уголовное дело. На данный момент ход и результаты расследования взяты под контроль прокуратурой. Прокурор Сормовского района незамедлительно прибыл на место трагедии. Устанавливаются все детали случившегося.

Ранее от удара тока погиб подросток в деревне Елесеево Семеновского района Нижегородской области. Как сообщалось на официальном сайте регионального управления СУ СКР, мальчик при покраске газовой трубы дотронулся до нее, удар током он получил и-за того, что электрические провода находились в непосредственной близости с газопроводом.