В Нижнем Новгороде ударом тока убило подростка у школы №84

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12 августа 2021, 13:00
Рубрика: Происшествия
Метки: ПРОИСШЕСТВИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АИФ
В Нижнем Новгороде удар тока убил подростка у школы №84 в Сормовском районе, об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. Как сообщает Telegram-канала Ni Mash, мальчик пытался заглянуть в школьный спортзал и случайно схватился за провод, идущий вдоль всего здания учебного учреждения. От удара тока он скончался на месте.
По факту гибели подростка было возбуждено уголовное дело. На данный момент ход и результаты расследования взяты под контроль прокуратурой. Прокурор Сормовского района незамедлительно прибыл на место трагедии. Устанавливаются все детали случившегося.
Ранее от удара тока погиб подросток в деревне Елесеево Семеновского района Нижегородской области. Как сообщалось на официальном сайте регионального управления СУ СКР, мальчик при покраске газовой трубы дотронулся до нее, удар током он получил и-за того, что электрические провода находились в непосредственной близости с газопроводом.
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