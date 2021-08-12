В Петербурге построят первый некоммерческий дом для молодежи

В поселке Парголово в Санкт-Петербурге стартовало строительство жилого комплекса (ЖК) для семей-участников городской жилищной программы «Молодежи — доступное жилье». Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе правительства города, уточнив, что это первый проект подведомственной городским органам власти компании «Центр доступного жилья».

В пресс-службе отметили, что старт работам на объекте дал вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко и генеральный директор компании «Центр доступного жилья». Проект является некоммерческим и ориентирован только на участников городской жилищной программы.

По словам вице-губернатора города, проект зародился еще в 2016 году. «Мы прошли большой подготовительный путь – все согласования, утверждение земельных участков, делали планировку территории, согласовывали социальную нагрузку на учреждения здравоохранения и образования. Сегодня мы стоим в начале пути, который должен завершиться в 2023 году новосельем 428 семей», — прокомментировал Николай Бондаренко.

Согласно проекту, в жилом комплексе будет построено пять домов малой этажности. В каждой из секций запроектирован лифт, также будет создана безбарьерная среда. Помимо этого, на территории ЖК появятся места для отдыха, детские площадки и спортивные тренажеры. Парковочные места для машин предусмотрены по внешнему периметру комплекса.

В пресс-службе добавили, что в 2021 году в бюджете Санкт-Петербурга на реализацию программы «Молодежи — доступное жилье» предусмотрено 1,5 млрд рублей. Улучшить свои жилищные условия смогут 1,4 тыс. молодых семей.

Программа «Молодежи – доступное жилье» реализуется в Санкт-Петербурге с 2001 года и рассчитана на городских очередников в возрасте от 18 до 35 лет. За это время государственное содействие в улучшении жилищных условий было оказано более 85 тыс. петербуржцев (более 33 тыс. молодых семей). Реализуется три механизма господдержки.