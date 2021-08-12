В ЯНАО построят поликлинику за 1,4 млрд рублей

Департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) объявил тендер на проектирование и строительство педиатрического корпуса с детской поликлиникой и стационаром в микрорайоне №10 города Губкинского. Начальная максимальная цена контракта составляет 1,393 млрд рублей, итоги конкурса подведут в конце августа 2021 года.

Предполагается, что площадь клиники составит 3 434 кв. м, этажность будет определена после подготовительных работ. Медучреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену, 14 коек круглосуточного стационара и дневной стационар на четыре койки.

В поликлинике разместится отделение неотложной помощи, центр здоровья детей, отделение медико-социальной помощи, консультативно-диагностическое отделение с рентгеновским кабинетом, УЗИ, эндоскопическим блоком, отделением функциональной диагностики и клинико-диагностической лабораторией. Кроме того, в составе поликлиники предусмотрены отделения лечебно-профилактическое и медицинской реабилитации.

Итоги конкурса подведут в конце августа 2021 года, ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год.

В ЯНАО в течение пяти лет планируется возвести 18 медицинских объектов, из бюджета нацпроекта «Здравоохранение» в 2019–2024 годах в регионе будет профинансировано строительство 13 объектов. Среди них два новых корпуса ЦГБ, взрослая поликлиника на 750 посещений в Новом Уренгое, взрослая поликлиника в Ноябрьске на 1,4 тысячи посещений в день, поликлинический комплекс на 730 посещений в Муравленко, детская поликлиника и стационар в Тарко-Сале, а также педиатрический корпус с поликлиникой в 10-м микрорайоне города Губкинского.

С января по июль 2021 года Департамент госзаказа ЯНАО объявил конкурсы на проектирование, оснащение и строительство 12 объектов на общую сумму 22,52 млрд рублей. Крупнейшим бенефициаром стала компания «Велесстрой», получившая два контракта на 7,895 млрд рублей на проектирование, оснащение и строительство радиотерапевтического и хирургического корпусов Новоуренгойской центральной городской больницы, и АО «Тюменьтел», выигравшее тендеры на возведение поликлиник в Ноябрьске и Муравленко на общую сумму 3,647 млрд рублей.

