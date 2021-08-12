Заводское шоссе в Самаре готово более чем на 80%

Об этом сообщил подрядчик во время объезда объекта с главой города. Елена Лапушкина встретилась с собственниками объектов на Заводском шоссе в районе пересечения с улицей Профильной. Она обсудила вопросы, которые необходимо решить перед сдачей объекта. Они касаются восстановления кабеля электропитания, установки забора, асфальтирования въездов на территорию промышленных объектов. Подрядчик готов взять на себя решение этих задач в ближайшее время.

Капитальный ремонт Заводского шоссе, проходящего через два городских района, стартовал в 2019 году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая готовность составляет более 80%. Выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, обустройству ливневой канализации и водопровода.

Ведутся работы по устройству тротуаров и установке перильного ограждения. Подрядчику предстоит также оборудовать остановки для общественного транспорта, благоустроить газоны, установить все необходимые малые архитектурные формы.