 
Модернизация

Бригада Адыгейского филиала "Россети Кубань" прошла обучение методам работы под напряжением

Бригада Адыгейского филиала Россети Кубань прошла обучение методам работы под напряжением

12 августа 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Бригада специалистов филиала «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети прошла обучение методам работы под напряжением на базе корпоративного энергетического института повышения квалификации в Краснодаре. Специалисты сдали практический экзамен на электроустановках, находящихся под рабочим напряжением.

Электромонтеры вместе с мастером сетевого участка прошли полный трехнедельный курс обучения технологиям выполнения работ под напряжением на воздушных линиях 0,4 кВ, в том числе с применением автогидроподъемника (АГП). В ходе практических занятий специалисты отработали навыки управления люлькой АГП.

Во время сдачи теоретического и практического экзаменов энергетики Адыгейских электрических сетей показали, что полученные в энергоинституте знания и навыки позволяют им проводить работы по новой технологии без отключения потребителей на воздушных, кабельных линиях электропередачи и распределительных устройствах с рабочим напряжением до 1000 вольт.

– Для нашего региона – Республики Адыгея, где много горных районов и активно развивается туристическая отрасль, технология проведения работ под напряжением особенно актуальна. Она позволяет минимизировать неудобства как для наших гостей, приехавших на отдых, так и для местных жителей, – рассказал мастер Кужорского сетевого участка Майкопского РЭС филиала «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети Сергей Черкашин.

Данная образовательная программа «Россети Кубань» является первым подобным проектом в Группе компаний «Россети» по внедрению новых технологий производства работ под напряжением. В течение 2021 года на базе корпоративного энергетического института планируется обучить навыкам работ под напряжением 35 бригад энергетиков.

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Источник: Россети Кубань

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