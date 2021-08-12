Обеспечен проезд от морского порта «Енисей» до участка, где будет возведена обогатительная фабрика мощностью до 7 млн тонн угольного концентрата в год

Компания «Северная звезда», резидент Арктической зоны Российской Федерации, завершает первый этап строительства одного из основных инфраструктурных объектов, входящих в проект по освоению Сырадасайского месторождения угля на Таймырском полуострове – автомобильной дороги протяжённостью 56 километров.

«Первый технологический этап строительства автомобильной дороги практически завершён, в ближайшее время стартует второй. Параллельно будет обеспечена доставка из порта строительных материалов, техники и оборудования, необходимых для начала работ по строительству обогатительной фабрики. В дальнейшем дорога будет продлена до угольного разреза, и таким образом она свяжет ключевые объекты проекта: морской порт «Енисей», обогатительную фабрику и сам разрез», - рассказал генеральный директор ООО «Северная звезда» Сталбек Мишаков.

Он отметил, что строительство дороги идет с соблюдением всех экологических требований с учётом минимизации воздействия на окружающую среду. Трассу отсыпают скальным грунтом без нарушения почвенно-растительного слоя.

Напомним, что к настоящему времени для реализации проекта по освоению Сырадасайского месторождения на Таймыр завезено более 250 единиц различной техники и оборудования. Это самосвалы, бульдозеры, катки, грейдеры и экскаваторы, а также модульные сооружения, которые позволили организовать временный вахтовый посёлок, где разместились около 300 работников. До конца года инвестор планирует организовать ещё несколько рейсов по доставке грузов на месторождение.

Проект компании «Северная звезда» реализуется при государственной поддержке со стороны Правительства Российской Федерации, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Правительства Красноярского края. Включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Арктической зоны Российской Федерации, имеет статус резидента Арктической зоны, а также включен в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» и имеет статус регионального инвестиционного проекта (РИП).

«Для инвесторов самой большой в мире преференциальной территории – Арктической зоны Российской Федерации – созданы крайне удобные условия для реализации бизнес-идей. На 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действуют субсидирование 75% объема страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, льготы по НДПИ в размере 0,5 от действующей ставки в отношении твердых полезных ископаемых для новых месторождений. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики сопровождает деятельность резидентов от упаковки до запуска проекта, поддерживает в операционной деятельности, оказывает услуги и предоставляет полезные сервисы. Функционирование экономического режима отражает заметный рост инвестиционной активности в российской Арктике. С каждым днем появляется все больше новых проектов, которые реализуются в различных сферах: туризм, логистика, промышленное и пищевое производство, девелопмент и добыча полезных ископаемых. Новый бизнес положительно влияет на экономическое и социальное развитие всего региона», - отметил Владимир Гудков, заместитель директора департамента рассмотрения и анализа проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (единый институт развития, подведомственный Минвостокразвития).

По информации КРДВ, в настоящее время заключено 176 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму более 259,7 млрд рублей и трудоустроить 8491 человека. Стать резидентом АЗРФ можно, подав заявку на портале Arctic Russia.

ООО «Северная звезда» (входит в холдинг AEON) реализует проект по созданию угольного комплекса на одном из самых крупных месторождений угля в мире – Сырадасайском, расположенном в 110 км юго-восточнее посёлка Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются более чем в 5 млрд тонн. Проект включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского порта «Енисей», автодороги, вахтового посёлка, электростанции, аэродрома и других объектов. Объём инвестиций в реализацию проекта до 2025 года составит более 45 млрд рублей.

Важно отметить, что в рамках реализации проекта компанией «Северная звезда» будут применены новейшие технологии добычи, переработки и транспортировки продукции, направленные на исключение экологических рисков и минимизацию антропогенного воздействия на территорию. В частности, будут применены системы улавливания угольной пыли на всех этапах производства, построены уникальные закрытые конвейеры для транспортировки продукции, судопогрузочная машина с закрытой системой подачи угля, построена автономная электростанция мощностью 30 МВт с уникальной горелкой с обратной тягой, которая препятствует выбросу вредных веществ.

Проектная документация по разработке Сырадасайского угольного месторождения прошла Государственную экологическую экспертизу, Главгосэкспертизу, получено разрешение на строительство всех объектов: морского порта, автомобильной дороги, обогатительной фабрики, угольного терминала. В результате комплексной оценки определено, что реализация проекта не несет угрозу для экологической безопасности Арктической зоны.