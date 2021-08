Вложения в проект составят 25,5 миллионов рублей, будет создано 36 рабочих мест. Большую часть продукции – шпатлевки и строительные смеси - реализуют в ДФО

Компания «Террако Дальний Восток» построит завод по производству шпатлевок, сухих строительных смесей и красок на площадке «Ракитное» территории опережающего развития «Хабаровск». Резидент будет изготавливать продукцию преимущественно из российского сырья, основными потребителями станут дальневосточные DIY-магазины (прим. Do It Yourself - сделай сам. Так расшифровывается аббревиатура DIY в обозначении торговых сетей для дома и сада) и строительные компании. Запуск предприятия запланирован на 2023 год.

«Собственные производственные мощности шведского концерна Террако действуют в Хабаровском крае с 2000 года. Рост регионального потребительского рынка и появление выгодных условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке в значительной степени повлияли на увеличение потребления стройматериалов. И определили расширение производства – строительство еще одного завода. Новое предприятие будет выпускать широкий ассортиментный ряд: краски, текстурные покрытия, грунтовки, шпатлевки, сухие смеси, клеи и мастики. Это комплексные строительные решения, сочетающиеся между собой и дополняющие друг друга. 100% продукции будет реализовываться в Дальневосточном федеральном округе DIY-магазинам, торговым компаниям, застройщикам и генподрядным организациям. Технический центр Террако в Ирландии разрабатывает и постоянно совершенствует многочисленный ассортимент продукции для стран с различными климатическими зонами. Наши стройматериалы адаптированы к суровым климатическим условиям региона. Например, шпатлевки смогут переносить 10 циклов замораживания и оттаивания», - сообщила генеральный директор ООО «Террако Дальний Восток» Татьяна Осипова.

Производственные мощности нового предприятия обеспечат выпуск более 6 тыс. тонн строительных материалов в год. Цемент и песок для производства будут поставлять дальневосточные предприятия, наполнители и тару - крупнейшие российские производители из других федеральных округов России. Полимеры и другие добавки будут закупаться как непосредственно у производителей за рубежом, так и у российских поставщиков.

Татьяна Осипова отмечает, что новое производство и выпускаемая продукция будут экологически безопасными. В технологическом процессе не предусмотрено применение опасных веществ, количественный и качественный состав выбросов и стоков не будет нарушать требований, предъявляемых со стороны законодательства Российской Федерации.

По соглашению с единым институтом развития – Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, подведомственной Минвостокразвития, вложения в проект составят 25,5 млн рублей. На автоматизированном производстве будет создано 36 рабочих мест. Компания будет пользоваться нулевыми налогами на имущество, прибыль и землю первые 5 лет, сниженными до 7,6% страховыми взносами в течение 10 лет. Резидент ТОР «Хабаровск» планирует реинвестировать сэкономленные средства в дальнейшее развитие предприятия.

«Новый завод возведут на площадке «Ракитное». Это основная инвестиционная площадка ТОР «Хабаровск», на ней уже построены и продолжают создаваться объекты инфраструктуры для обеспечения резидентов газоснабжением, электроснабжением, водоснабжением и водоотведением, а также ливневой канализацией и дорогами. Предоставление инфраструктуры – это одна из важнейших преференций для резидентов территорий опережающего развития, которая позволяет запускать производственные предприятия. Также значимой преференцией является предоставление земельного участка. Для компании «Террако Дальний Восток» мы выделили 3,5 гектара земли, в соответствии с планом-графиком обеспечим инвестора электроэнергией, газом, водой и канализацией», - заявила директор управляющей компании ТОР «Хабаровск» (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) Ирина Серова.

На ТОР «Хабаровск» реализуют проекты 42 резидента с общим объёмом инвестиций более 30,7 млрд рублей, запланировано создание более 3 тыс. рабочих мест. Резиденты уже осуществили инвестиции на сумму 12,1 млрд рублей, создали 1451 рабочее место.