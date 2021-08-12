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В серии книг "МИР энергетики" вышла книга "Синхронизированные векторные измерения и их применение. Второе издание"

В серии книг МИР энергетики вышла книга Синхронизированные векторные измерения и их применение. Второе издание

12 августа 2021, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ИЗДАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Время чтения ≈ 1 мин
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В конце 2019 года Издательство «Техносфера» запустило новую серию книг - «Мир энергетики» - при поддержке Россети ФСК ЕЭС и РНК СИГРЭ. 4-м изданием в серии стала книга «Синхронизированные векторные измерения и их применение. Второе издание».

Авторы книги стояли у истоков технологии векторных измерений, они вместе со своими коллегами и учениками подготовили обширный массив литературы, посвященной данной технологии и ее применению. Также значительный вклад в эту область внесли другие исследователи по всему миру.

Цель книги – предоставить заинтересованным читателям связный отчет о развитии технологии и о новых способах применения результатов этих измерений. Книга поможет инженерам энергосистем понять азы организации и работы систем синхронизированных векторных измерений.

Авторы: Фадке Арун Г., Торп Джеймс С.
ISBN: 978-5-94836-571-8
Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2021. – 320 с.

Книга «Синхронизированные векторные измерения и их применение. Второе издание»

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Источник: РНК СИГРЭ

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