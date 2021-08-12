В конце 2019 года Издательство «Техносфера» запустило новую серию книг - «Мир энергетики» - при поддержке Россети ФСК ЕЭС и РНК СИГРЭ. 4-м изданием в серии стала книга «Синхронизированные векторные измерения и их применение. Второе издание».

Авторы книги стояли у истоков технологии векторных измерений, они вместе со своими коллегами и учениками подготовили обширный массив литературы, посвященной данной технологии и ее применению. Также значительный вклад в эту область внесли другие исследователи по всему миру.

Цель книги – предоставить заинтересованным читателям связный отчет о развитии технологии и о новых способах применения результатов этих измерений. Книга поможет инженерам энергосистем понять азы организации и работы систем синхронизированных векторных измерений.

Авторы: Фадке Арун Г., Торп Джеймс С.

ISBN: 978-5-94836-571-8

Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2021. – 320 с.

Книга «Синхронизированные векторные измерения и их применение. Второе издание»



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