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В Тюмени нашли подрядчика, который построит огромную школу на Лесобазе

В Тюмени нашли подрядчика, который построит огромную школу на Лесобазе

13 августа 2021, 10:12
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: 72.ru

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Тюменские власти определили подрядчика, который за 1 миллиард 694 миллиона рублей до 2023 года построит школу в микрорайоне «Тура», что на Лесобазе. По данным сайт госзакупок, стройкой займется «Завод ЖБИ-3».

— Источник финансирования — бюджет Тюменской области, — сказано в документе.

В новом учебном заведении смогут учиться 1500 детей. В школе будет три блока, в которых учащихся разобьют по возрасту. Первый блок в четыре этажа на один выше, чем другие, предназначен для учеников с 5-го по 11-й классы. Второй — для маленьких детей, третий блок — общественно-деловой центр: спортивный и тренажерные залы, актовый зал на 500 мест, библиотека. Школа появится в границах улицы Казачьи Луга — Западносибирская — Вересковская.

Компания «Завод ЖБИ-3» расположена в Тюмени. Работает с 1971 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Согласно бухгалтерской отчетности, фирма завершила прошлый год с прибылью в размере 113 миллионов рублей. Компания возводила ДК «Строитель», Дом Печати, Областную библиотеку, Ишимский мясокомбинат. Сейчас занимается строительством многоэтажек на Лесобазе.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал, что к 1 сентября откроют семь школ: в районе улиц Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева и ЖК «Звездный городок», в селе Уват, сельские школы в Тобольском, Ялуторовском и Вагайском районах.

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Источник: 72.ru

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