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13 августа 2021, 10:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство здания служб обеспечения безопасности мореплавания Ванинского порта. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Трехэтажное строение общей площадью 1474,19 кв.м Росморпорт построит в поселке Ванино, в районе примыкания улицы Гарнизонной к улице Железнодорожная – на территории крупнейшего в Хабаровском крае порта. Здание будет прямоугольным в плане с выделяющимся полукруглым объемом, в котором разместят пост наблюдения за акваторией порта. Также здесь обустроят лоцманскую службу, операторский зал системы управления движения судов, центр управления связью глобальной морской системы связи при бедствии, комнаты отдыха операторов и помещения для персонала Ванинского филиала «Росморпорта».
Здание служб обеспечения безопасности мореплавания станет центром регулирования системы управления движения судов: здесь будут оказывать навигационные услуги судам, которые заходят в порт Ванино или проходят через его акваторию.
Финансирование строительства планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФГУП «Росморпорт».
Фото: amurmedia.ru
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