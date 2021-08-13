 
Инвестиции (проекты)

В порту Ванино построят здание службы обеспечения безопасности мореплавания

В порту Ванино построят здание службы обеспечения безопасности мореплавания

13 августа 2021, 10:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
97

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство здания служб обеспечения безопасности мореплавания Ванинского порта. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Трехэтажное строение общей площадью 1474,19 кв.м Росморпорт построит в поселке Ванино, в районе примыкания улицы Гарнизонной к улице Железнодорожная – на территории крупнейшего в Хабаровском крае порта. Здание будет прямоугольным в плане с выделяющимся полукруглым объемом, в котором разместят пост наблюдения за акваторией порта. Также здесь обустроят лоцманскую службу, операторский зал системы управления движения судов, центр управления связью глобальной морской системы связи при бедствии, комнаты отдыха операторов и помещения для персонала Ванинского филиала «Росморпорта».

Здание служб обеспечения безопасности мореплавания станет центром регулирования системы управления движения судов: здесь будут оказывать навигационные услуги судам, которые заходят в порт Ванино или проходят через его акваторию.

Финансирование строительства планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФГУП «Росморпорт».

Фото: amurmedia.ru

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Тюмени нашли подрядчика, который построит огромную школу на Лесобазе 13.08.2021
В Тюмени нашли подрядчика, который построит огромную школу на Лесобазе
На 13.08.2021
На "Северной верфи" начали строительство десятого траулера
Власти Крыма намерены построить три новых мусороперерабатывающих завода 13.08.2021
Власти Крыма намерены построить три новых мусороперерабатывающих завода
Строительство ветки для аэроэкспресса к аэропорту Крыма потребует около 4,5 млрд рублей 12.08.2021
Строительство ветки для аэроэкспресса к аэропорту Крыма потребует около 4,5 млрд рублей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир! RusCable Live - Эмилинк, Костромакабель, NTSS
+