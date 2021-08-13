Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство здания служб обеспечения безопасности мореплавания Ванинского порта. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Трехэтажное строение общей площадью 1474,19 кв.м Росморпорт построит в поселке Ванино, в районе примыкания улицы Гарнизонной к улице Железнодорожная – на территории крупнейшего в Хабаровском крае порта. Здание будет прямоугольным в плане с выделяющимся полукруглым объемом, в котором разместят пост наблюдения за акваторией порта. Также здесь обустроят лоцманскую службу, операторский зал системы управления движения судов, центр управления связью глобальной морской системы связи при бедствии, комнаты отдыха операторов и помещения для персонала Ванинского филиала «Росморпорта».

Здание служб обеспечения безопасности мореплавания станет центром регулирования системы управления движения судов: здесь будут оказывать навигационные услуги судам, которые заходят в порт Ванино или проходят через его акваторию.

Финансирование строительства планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФГУП «Росморпорт».

Фото: amurmedia.ru