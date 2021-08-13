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Власти Крыма намерены построить три новых мусороперерабатывающих завода

Власти Крыма намерены построить три новых мусороперерабатывающих завода

13 августа 2021, 09:24
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, КРЫМ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Власти Крыма за счет федеральных средств намерены построить на полуострове три мусороперерабатывающих завода и передать полномочия по утилизации отходов государственному оператору, сообщил в четверг на прямой линии в эфире телеканала "Крым 24" глава республики Сергей Аксенов.

"Принято решение, в этом году начнем проектирование - будут построены три мусороперерабатывающих завода за бюджетный счет. Деньги будут выделены из федерального бюджета. По российским технологиям [будет перерабатываться мусор]. Площадки уже подбираются, сейчас идет синхронизация действий с федеральным оператором", - сказал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что "в общей сложности в эту программу около 9 млрд рублей заложено на следующий год уже федеральным правительством". При этом заниматься переработкой на полуострове будет государственный оператор.

Аксенов в начале августа поручил устранить проблемы с уборкой мусора в курортной Феодосии. Он отметил, что получает большое количество обращений в социальных сетях от жителей города с жалобами на неудовлетворительное качество уборки мусора в городе. Подобные проблемы возникают в Керчи, Судаке и других крупных городах региона.

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Источник: ТАСС

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