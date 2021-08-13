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На "Северной верфи" начали строительство десятого траулера

На Северной верфи начали строительство десятого траулера

13 августа 2021, 09:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение 
Источник: topspb.tv

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В Петербурге начали строительство десятого траулера «Капитан Соснин», который завершит серию проекта.

Серию траулеров-процессоров заказала у завода «Северная верфь» компания «Норебо». В проект входит создание десяти судов, шесть из которых будут работать в Северном бассейне, а четыре — в Дальневосточном. Впервые для промысловых судов применена новая архитектура корпуса — капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Такая форма позволяет не только увеличить площадь пространства, но и улучшить мореходные характеристики. 

Как сообщили телеканалу «Санкт-Петербург» в пресс-службе «Северной верфи», проектная и рабочая документация разработаны отечественным конструкторским бюро. Длина траулера составит более 80 метров, а ширина — 16 метров. Благодаря главному двигателю судно сможет разгоняться до 15,5 узлов. Численность экипажа составит около 75 человек. 

Траулеры предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других промысловых рыб. Современная многофункциональная рыбофабрика обеспечит полную переработку рыбы на судне, выпуская мороженую рыбу, рыбное филе, икру и печень минтая.

Десятый траулер назвали в честь Виктора Ефимовича Соснина, который всю жизнь проработавшего в рыбодобывающей отрасли на Дальнем Востоке. Более 10 лет он был капитаном траулеров. 

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Источник: topspb.tv

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