В России будет запущена новая мера поддержки строительной отрасли. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о механизме, который позволит компенсировать дополнительные расходы застройщиков, связанные с существенным удорожанием стройматериалов. Так, по согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%.

Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение. При этом заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств не потребуется. ринятое решение позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов.

PDF 206Kb Постановление от 9 августа 2021 года №1315