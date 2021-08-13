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Правительство утвердило постановление о дополнительной поддержке строительной отрасли

Правительство утвердило постановление о дополнительной поддержке строительной отрасли

13 августа 2021, 10:24
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, МИНСТРОЙ, ГОСЗАКУПКИ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Отрасль: Строительство 
Источник: government.ru

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В России будет запущена новая мера поддержки строительной отрасли. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о механизме, который позволит компенсировать дополнительные расходы застройщиков, связанные с существенным удорожанием стройматериалов. Так, по согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%.

Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение. При этом заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств не потребуется. ринятое решение позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов.

PDF 206Kb Постановление от 9 августа 2021 года №1315

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Источник: government.ru

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