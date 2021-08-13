Информируем Вас о том, что в личном кабинете доступны отчетные формы для заполнения результатов деятельности в рамках РНК СИГРЭ в формате PDF.

Добровольная система отчётности направлена на:

выявление наиболее активных участников сообщества (Индивидуальных и Коллективных);

определение наиболее активных Национальных Исследовательских Комитетов (Подкомитетов) РНК СИГРЭ;

мотивацию заинтересованных участников Сообщества к активизации деятельности по тематикам СИГРЭ;

обоснованное применение финансовых мер поощрения: полную и частичную компенсацию регистрационного взноса делегата Сессии СИГРЭ; освобождение от уплаты членских взносов на 2 года;

пополнение архива уникальных материалов авторства участников Сообщества РНК СИГРЭ;

создание персональной системы онлайн хранения научно-технических материалов авторства Индивидуальных членов РНК СИГРЭ в привязке к личному профилю.

В перечень КПЭ, утвержденный решением протокола заседания Технического Комитета РНК СИГРЭ № 09.02-11(16) от 05.06.2018 (ссылка) решением протокола заседания Технического Комитета РНК СИГРЭ № 09.02-20(25) от 23.07.2021 (ссылка) внесены изменения в раздел «Количество публикаций по тематическому направлению» добавлены подразделы: статьи, опубликованные в высокорейтинговых журналах (рейтинг Q1,Q2), патент на изобретение (патент на полезную модель; патент на программу для ЭВМ), учебное пособие, научная монография.

В Порядок мониторинга активности в соответствии с КПЭ и применения мер поощрения решением протокола заседания Президиума РНК СИГРЭ № 21/34 от 30.12.2020 (ссылка) внесены следующие изменения:

отчетный период составляет 3 года – с 01.09.2018 по 01.09.2021;

внесены изменения в поощрения лидирующих членов, теперь Коллективные члены также могут учитывать Сертификаты в счет оплаты членских взносов в Ассоциацию.

Сбор данных проводится на трёх уровнях:

Индивидуальные члены;

Коллективные члены;

Национальные Исследовательские Комитеты (Подкомитеты) РНК СИГРЭ.

Основным источником данных являются Индивидуальные члены, так как именно на их уровне осуществляется большая часть активности.

При этом при отражении результатов своей работы в отчётной форме - участник Сообщества может отнести ее также в зачёт любому Национальному исследовательскому комитету (Подкомитету) или Коллективному члену РНК СИГРЭ, если работа выполнялась в их интересах/от их имени и/или за их счёт.

Коллективные члены вправе определить до 6-ти сотрудников - не членов РНК СИГРЭ, чьи результаты научной деятельности по повестке СИГРЭ будут учтены в результатах активности Компании. Результаты сотрудников - Индивидуальных членов - учитываются без ограничений.

Ответственные представители Коллективных членов и Национальных Исследовательских Комитетов (Подкомитетов) отражают виды активности, не совпадающие с активностями Индивидуальных членов.

Для подтверждения активности предусмотрена возможность прикрепления отчетных документов. Архив с отчетными документами загружается вместе с заполненной формой через личный кабинет участника Сообщества на сайте РНК СИГРЭ: ссылка. Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ оставляет за собой право выборочно проверить отчетные документы и аннулировать показатели, отчетные документы которых не подтверждают участие в соответствующих активностях.

После представления формы участником сообщества через личный кабинет Исполнительной дирекцией РНК СИГРЭ производится расчет результата в соответствии с весовыми значениями критериев оценки.

Данные для доступа в личный кабинет для представителей Национальных исследовательских комитетов (Подкомитетов) были направлены ранее. Данные для доступа можно уточнить по адресу info@cigre.ru.

Представители Коллективных членов РНК СИГРЭ могут уточнить данные для доступа в личный кабинет по адресу info@cigre.ru.

По вопросам заполнения форм просьба обращаться: cigre@cigre.ru, 8(800)200-18-81 (доб.5952), 8(495)710-95-95.

По вопросам авторизации и личного кабинета обращаться по адресу info@cigre.ru.

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