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13 августа 2021, 10:48
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: РНК СИГРЭ
Информируем Вас о том, что в личном кабинете доступны отчетные формы для заполнения результатов деятельности в рамках РНК СИГРЭ в формате PDF.
Добровольная система отчётности направлена на:
В перечень КПЭ, утвержденный решением протокола заседания Технического Комитета РНК СИГРЭ № 09.02-11(16) от 05.06.2018 (ссылка) решением протокола заседания Технического Комитета РНК СИГРЭ № 09.02-20(25) от 23.07.2021 (ссылка) внесены изменения в раздел «Количество публикаций по тематическому направлению» добавлены подразделы: статьи, опубликованные в высокорейтинговых журналах (рейтинг Q1,Q2), патент на изобретение (патент на полезную модель; патент на программу для ЭВМ), учебное пособие, научная монография.
В Порядок мониторинга активности в соответствии с КПЭ и применения мер поощрения решением протокола заседания Президиума РНК СИГРЭ № 21/34 от 30.12.2020 (ссылка) внесены следующие изменения:
Сбор данных проводится на трёх уровнях:
Основным источником данных являются Индивидуальные члены, так как именно на их уровне осуществляется большая часть активности.
При этом при отражении результатов своей работы в отчётной форме - участник Сообщества может отнести ее также в зачёт любому Национальному исследовательскому комитету (Подкомитету) или Коллективному члену РНК СИГРЭ, если работа выполнялась в их интересах/от их имени и/или за их счёт.
Коллективные члены вправе определить до 6-ти сотрудников - не членов РНК СИГРЭ, чьи результаты научной деятельности по повестке СИГРЭ будут учтены в результатах активности Компании. Результаты сотрудников - Индивидуальных членов - учитываются без ограничений.
Ответственные представители Коллективных членов и Национальных Исследовательских Комитетов (Подкомитетов) отражают виды активности, не совпадающие с активностями Индивидуальных членов.
Для подтверждения активности предусмотрена возможность прикрепления отчетных документов. Архив с отчетными документами загружается вместе с заполненной формой через личный кабинет участника Сообщества на сайте РНК СИГРЭ: ссылка. Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ оставляет за собой право выборочно проверить отчетные документы и аннулировать показатели, отчетные документы которых не подтверждают участие в соответствующих активностях.
После представления формы участником сообщества через личный кабинет Исполнительной дирекцией РНК СИГРЭ производится расчет результата в соответствии с весовыми значениями критериев оценки.
Данные для доступа в личный кабинет для представителей Национальных исследовательских комитетов (Подкомитетов) были направлены ранее. Данные для доступа можно уточнить по адресу info@cigre.ru.
Представители Коллективных членов РНК СИГРЭ могут уточнить данные для доступа в личный кабинет по адресу info@cigre.ru.
По вопросам заполнения форм просьба обращаться: cigre@cigre.ru, 8(800)200-18-81 (доб.5952), 8(495)710-95-95.
По вопросам авторизации и личного кабинета обращаться по адресу info@cigre.ru.
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