Ночью 9 октября в больницу с ожогами электрическим током поступили 28-летние жители Волгограда и Дубовки. Медики сообщили об этом в правоохранительные органы.

В дежурную часть примерно в это же время обратился сотрудник службы безопасности завода в Центральном районе. Он сообщил, что на предприятии произошел энергетический сбой, а при обходе мужчина обнаружил поврежденную наземную линию электропередачи и несколько обрезков недействующего кабеля.

Правоохранители выяснили, что молодые люди решили обогатиться, сдав металл в пункт приема, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Волгоградцы перелезли через ограждение завода и при помощи ножниц стали резать лежащие в траншее нефункционирующие провода. Но один из кабелей находился под напряжением 6 тыс. вольт. Мужчины получили сильные ожоги – свыше 50% тела. Им удалось добраться до дома, где им вызвали скорую.

Проверка произошедшего продолжается.