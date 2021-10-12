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Двое волгоградцев получили сильные ожоги при попытке кражи кабеля с завода

Двое волгоградцев получили сильные ожоги при попытке кражи кабеля с завода

12 октября 2021, 17:30
Рубрика: Происшествия
Метки: КРАЖА
Источник: vlg-media.ru

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Ночью 9 октября в больницу с ожогами электрическим током поступили 28-летние жители Волгограда и Дубовки. Медики сообщили об этом в правоохранительные органы.

В дежурную часть примерно в это же время обратился сотрудник службы безопасности завода в Центральном районе. Он сообщил, что на предприятии произошел энергетический сбой, а при обходе мужчина обнаружил поврежденную наземную линию электропередачи и несколько обрезков недействующего кабеля.

Правоохранители выяснили, что молодые люди решили обогатиться, сдав металл в пункт приема, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Волгоградцы перелезли через ограждение завода и при помощи ножниц стали резать лежащие в траншее нефункционирующие провода. Но один из кабелей находился под напряжением 6 тыс. вольт. Мужчины получили сильные ожоги – свыше 50% тела. Им удалось добраться до дома, где им вызвали скорую.

Проверка произошедшего продолжается.

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Источник: vlg-media.ru

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